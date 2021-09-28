محاكمة المدير السابق لعصرنة العدالة “عكا” أمام المجلس اليوم

من المقرر ان يباشر رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر الثلاثاء، في محاكمة المتهم الموقوف “عكا عبد الحكيم” المدير العام السابق لقطاع عصرنة العدالة، المتابع بقضايا فساد. ووجهت للمتهم تهما تتعلق بالتزوير واستعمال المزور واستعمال عمدا لشهادة مزورة. والتي طالت شهادته الجامعية إلى جانب إساءة استغلال الوظيفة وجنحة عرض للغير لغرض الحصول على منافع غير مستحقة.

وتأسس في قضية الحال الخزينة العمومية نظير الاضرار التي لحقت بها. وسبق لمحكمة الجنح الابتدائية لسيدي أمحمد وأن أصدرت حكما في حق المتهم محل المتابعة، يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و600 ألف دينار غرامة مالية نافذة.

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كما أصدرت ذات الهيئة القضائية، حكما يقضي بحرمانه لمدة 5 سنوات من تقلد جميع الوظائف العليا في الدولة. والزامه بدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بمليون دينار عن كافة الاضرار التي لحقت بها .

وعلى غرار هذه القضية، لا تزال متابعات أخرى تلاحق المتهم، تورط فيها ايضا وزير العدل السابق الطيب لوح الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بسجن القليعة. والتي تتعلق فضيحة السوار الالكتروني.

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