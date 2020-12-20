محاكمة تاجر كان يتوسط لرئيس عصابة حول منزله إلى ورشة لتزوير الوثائق الإدارية ببراقي

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف أحد الاشخاص، أسس دولة موازية بتزوير الوثائق الإدارية والعملة النقدية، بمنزله الكائن مقره ببراقي.

ويتعلق الأمر بالمدعو “س.س”، والذي حاول مقاومة رجال الشرطة والتخلص من أقراص مضغوطة تحوي على وثائق مزورة.

وعند مداهمة منزله، تم العثور على آلات طباعة، وآلة نسخ، ” سكانير” وعدة وثائق إدارية، بحيث بعد اخصاعها للخبرة الفنية والتقنية بشاطوناف وتبين أنها مزورة.

ومن بين الوثائق المحجوزة يوجد سجل تجاري باسم المدعو “ز. حليم” هذا الأخير حكمت عليه محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء حكما غيابيا يقضي بعقوبة سالبة للحرية.

وعليه مثل اليوم أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه، عن تهمة المشاركة في التزوير في وثائق إدارية.

ونفى المتهم “ز. حميد” لدى مثوله للمحاكمة التهمة الموجهة إليه، مصرحا أن السجل التجاري المزور الذي تم حجزه بمنزل جاره المتهم “سيف الله السعيد” ليس له أي علاقة به.

ووجه المعني أصابع الاتهام لقريبه “سمير” كونه كان يسلمه وثائق الخاصة بحكم الثقة ورابطة القرابة.

وأضاف أنه يحوز على سجل تجاري وأحد لممارسة نشاط رحي القهوة.

النيابة العامة أكدت خلال مرافعتها أن القضية تتعلق بعصابة مختصة في تزوير مختلف الوثائق الإدارية والعملة النقدية،

وحسب النيابة العامة فإن ومن بين هؤلاء المتهم الحالي “حليم” الذي كان يلعب دور الوساطة في العملية ملتمسا توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع المصادرة.