محاكمة كمال البوشي و12 متهما يوم 8 سبتبمر المقبل

برمج مجلس قضاء الجزائر محاكمة كمال شيخي المدعوالبوشي و12 متهما اخرا معه في قضية المحافظين العقارين يوم 8 سبتمبر المقبل.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” نقلا عن مصادر مسؤولة، فإن مجلس قضاء الجزائر، برمج اليوم موعد المحاكمة.

وسيحاكم البوشي في قضية المحافظين العقاريين رفقة 12 موظفا في المحافظات والمقاطعات العقارية بالجزائر العاصمة.

وتأتي المحاكمة الثانية على مستوى مجلس قضاء الجزائر، بعد الاستئناف الذي قام به وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد ضد المتهمين.

كما قامت هيئة دفاع “البوشي” المتهم الرئيسي في القضية، وباقي المتهمين باستئناف الحكم الصادر عن محكمة سيدي محمد شهر جويلية المنصرم.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكاما تتراوح مابين 10 سنوات و4 سنوات سجنا صدرت عن محكمة سيدي محمد في حق المتهم الرئيسي ومن معه في قضية المحافظين العقاريين.

وكانت قد وجهت للمتهمين الـ13 من بينهم امراة تهم تتعلق باستغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة و الرشوة في قضية عقارات “البوشي”.