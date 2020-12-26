محاكمة مادام مايا تكشف.. هكذا تلاعبت ابنة بوتفليقة المزيفة بهامل وغازي وجمعت الملايير

افتتح مجلس قضاء تيبازة اليوم جلسة محاكمة الإبنة المزيفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة زليخة نشناش والمعروفة إعلاميا باسم مدام مايا.

وجاء استئناف مجلس قضاء تيبازة للقضية بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة وأطراف القضية.

النيابة : التماس استبعاد هذه الدفوع.

القاضي :قرر المجلس بضم الدفوع الشكلية للموضوع.

الآن يتقدم دفاع المتهمةالرئيسية نشناش زوليخة بدفوع شكلية.

الدفاع: موكلتي وأبنائها تستفيذ بهذه الدفوع التي قدمها زميلي المحامي المتاسس في حق محمد الغازي.

القاضي يقرر المجلس بضم الدفوع الى الموضوع.

القاضي تطلب من الشهود بالانصراف الى قاعة الشهود

القاضي تنادي على المتهمة الرئيسية نشناش زوليخة من أجل استجوابها

القاضي: أنت مولودة في 15 نوفمبر 1958 بالجزائر الوسطى، إبنة عنابة وصدر الحكم في 14 جويلية الماضي.

القاضي: بمحكمة الجنح بشراقة الذي قضى بإدانتك 12 سنة حبسا نافذا و6 ملايين غرامة نافذة مع أمر بحجز جميع ممتلكاتك.

القاضي: التهم قبول مزية غير مستحقة.

زوليخة : عندي كارت وفيزا تع الجزائر لم أهرّب أي أموال عبر المطار.

القاضي : أقصى مبلغ كنت تخرجينه؟

زوليخة مدام مايا: خطرة أخذت ألفين اورو فقط.

القاضي : لما كنت تخرجين من المطار كيف كنت تسافرين؟.

زوليخة مدام مايا : خرجت من المطار مرة في كرسي متحرك لأنني عملت عملية جراحية.

في حياتي مخرجتش من القاعة الشرفية.

القاضي : هل تعرفين بوطالب مصطفى عسركي و يعمل بالقاعة الشرفية؟.

زوليخة::أعرفه مرة فقط لاقاني في الجوية الجزائرية، و لم يقدم لي أي مزية.

القاضي: في وقائع أخرى أنت متابعة فيها بخصوص التفتيش جنحة كشفها التفتيش؟.

زوليخة : التفتيش كشف بأنه لدي أموال وأخذوها كلها وولم يمنحوا لي أي وثيقة وعملوا تفتيش بدون وثيقة؟.

القاضي: هناك معلومات أن سيدة ربطت علاقات مع مسؤولين سامين استغلو النفوذ و تحصلوا على مبالغ مالية.

زوليخة : لا يوجد أي دليل ضدي أنا متابعة بتهم لا أساس لهم من الصحة، حجزوا لي مبالغ مالية ضخمة ومجوهراتي الخاصة

القاضي :ماذا تعملين ؟.

زوليخة : أنا سيدة أعمال.

القاضي : وصلوا الى حجز مبلغ مالي أكثر من 10 ملايير ماذا تقولين؟

زوليخة: هذه القضية هذا قريبي يحياوي عمر قال لي شخص يريد الاستثمار.

زوليخة: قلت له سأحاول الاستفسار مع معارفي و تكلمت مع الغازي محمد قال لي سأرى مع معارفي في وهران.

زوليخة: بعد ذلك اليوم لم أتابع ماذا حصل في هذه القضية.

زوليخة: بعدها بأيام قريبي جلب جاري الدراهم و بنتي شدتهم عليه و قال لي هذه أموالي اتركيهم عندك.

زوليخة: بعدها بيوم أتى قريبي وأخذ بعض المبالغ واتصلت به لمعرفة السبب، قالي سأشرح لك حينما نلتقي بعدها مباشرة جاء الأمن لمنزلي.

القاضي :هل تخصك المبالغ؟

زوليخة: الأموال لا تخصني.

زوليخة : بعتني رئيس الجمهورية إلى الغازي قابلت هذا الأخير من أجل حديقة في شلف 15 هكتار بجميع مرافقها.

زوليخة : الحديقة كانت في وضعية سيئة.

القاضي :هل كنت تمارسين التجارة من قبل و هل سجلت الحديقة باسم ابنتك ؟.

زوليخة :ايمان كانت في عمرها 20 سنة كانت تقرأ ولكن لم تكن هي التي تسير.

القاضي: هل عملك عقد امتياز أي وثيقة منحها لك الغازي؟.

لم يمنح لي وثيقة هو قرار عقد الامتياز لحديقة؟

القاصي : من كان يسير الحديقة من قبل ؟.

زوليخة : في الأول كان واحد يسيرها لم يوفر أموالا للدولة.

زوليخة: لما جئت جلبت معي شخص كان يسيرها معي و لم يكن شريك لي.

القاضي : ماذا منح لك الغازي محمد على مستوى مدينة شلف؟.

زوليخة : منح لي أيضا الغازي قطعة أرض من أجل صنع محطة الخدمات بشلف

ولكن لم يمنح لي الاعتماد

زوليخة: قمت ببيع تلك القطعة الأرضية بمبلغ 1 مليار سنتيم.

القاضي: عقد القطعة الأرضية كان مرتبط بالمشروع ولأنه سلم في اطار انجاز مشروع ليس لديك الحق ببيعه.

زوليخة: لم أكن اعلم أنني كنت سوف ابيعه اضررت لذلك.

القاضي: من منح لك العفو؟.

القاضي : أنت استفدت من سكن في شلف.

زوليخة : السكن ملك لديوان “أوبيجي” منحت لي بطلب من الغازي

القاضي : السكن باسم من ؟.

زوليخة : باسم ايمان

زوليخة :زعلان لا اعرفه.

القاضي :من أرسلك لزعلان وهل أرسلت له معارفك؟.

زوليخة : لاعرفه أنا تكلمت مع محمد الغازي قلت له شخص يريد الاستثمار في وهران أريد مساعدته.

زوليخة: يحياوي هو من قدمه لي وقال لي أريد الاستثمار في وهران، أراد أن يستثمر في 7 أكتوبر

زوليخة: زعلان لا اعرفه الذي أعرفه هو الغازي لم يتدخل لي في اي شيء غير قانوني.

زوليخة: أنا اشتريت سيارات لما أردت بيعهم وجدت أنها سيارات مسروقة.

القاضي: بالنسية لمبالغ الأورو الذي وجد في بيتك؟.

زوليخة : هي أموالي الخاصة.

القاضي : انت استفدتي من عدة عقارات بالجزائر و خارجها.

القاضي: استفدت من 6 فيلات وشقتين لمرقي عقاري و 3 عقارات في اسبانيا؟

زوليخة: كان لدي منزل في باريس وعائلتي كلها في الخارج.

القاضي : عندك 55 الف اورو و عندك وثائق مصرفية في مختلف البنوك؟.

زوليخة : بحكم اني أتعامل مع هيئات دولية كنت أدفع لهم بالأورو.

القاضي :عندك أرصدة بنكية في إسبانيا بـ 37 الف اورو.

زوليخة :نعم كنت أسد للمتعاملين معي في الخارج عن طريق الرصيد البنكي في اسبانيا.

القاضي : في موريتي ماذا اشتريت ؟

زوليخة : اشتريت بيت واحد.

القاضي : بخصوص “الشالي” اشتريته بـ350 الف اورو بإسبانيا و شقة ايضا بأربعة غرف بإسبانيا.

القاضي : كم عدد الشقق في اسبانيا؟.

زوليخة: هناك شقتين وبقيت لي واحدة فقط والشالي كان مسجل باسم بناتي.

زوليخة : دخلو الى منزلي في موريتي و سرقوني، اتصلت بالغازي وهو اللي عرفني بلهامل.

زوليخة: تواصلت مع هامل من اجل انجاز كاميرات مراقبة من اجل حماية نفسي ومنزلي.

القاضي : الغازي هل جاءك الى البيت ؟.

زوليخة : نعم الغازي كان يأتي إلي وهو اللي عرفني بالهامل.

القاضي : وقت سرقة منزلك هل جاءك الغازي و الهامل؟.

زوليخة : نعم أتى لمنزلي غازي وهامل منحتهم الأموال لشراء الكاميرات.

القاضي : هل قام الهامل بجلب كلاب حراسة من أجل حراستك؟.

القاضي: هل كان لديك شرطة يعملوا بالتداول من أجل حراستك ايضا؟.

زوليخة : لا أبدا لا يوجد أي شرطي ولم يأتِ إلى منزلي الهامل ولا توجد أي حراسة

القاضي : هل كان لديك كلاب حراسة؟.

زوليخة : كلاب تع بناتي.

القاضي : هامل كان كلف ضابط مكلف بتدريب الكلاب من اجل تدريبهم لك ؟.

زوليخة : كان واحد شرطي فقط يدرب تلك الكلاب.

القاضي : من أرسل لك هذا الشرطي المكلف بتديريب الكلاب التابعة لمديرية الأمن ؟

زوليخة: الشرطي جاءني مرة أو مرتين و لم يتم إرساله لي خصيصا.

القاضي : كان لديك عاملات نظافة وسائقين كانو يتقاضون اجرهم من عند الدولة؟.

زوليخة : هاذو عاملات النظافة كنت أدفع من أموالي.

زوليخة: لم استغلهم كموظفين في الدولة.

القاضي : كم عدد عاملات النظافة الذين عملو عندك؟.

زوليخة : هما عاملتي نظافة ولم يبقيا طويلا عندي جلبهم الغازي بحكم أنني طلبت منه ذلك.

زوليخة: ليس أي عائلة هنا في الجزائر ومن كانوا يأخذوني للمطار عملوا في الخير و الآن وجدوا أنفسهم متهمين.

القاضي:انت كنت تقدمين نفسك على أساس أنك إبنة الرئيس السابق بوتفيقة و لهذا ربطت عدة علاقات واستفدت من امتيازات؟.

زوليخة : الكل يقول مايريد أنا اقترضت اموالا وعملت ولم أقم بأي شيء غير قانوني.

القاضي: هل تعرفين قوجيل كريم وما علاقتك به.

القاضي: هو خطيب ابنتي

القاضي :هل تعرفين أيضا بن سمينة بلقاسم؟

زوليخة: نعم كان يعمل في الادارة ولم يقدم لي أي امتياز.

زوليخة : سيدة الرئيسة هنا وزراء و لم يعملو أي اجراء مخالف للقانون.

زوليخة: سنة 2017 تم حجز جواز سفري، لماذا، بأي حكم.

زوليخة: جئت هنا لأفرغ قلبي وهم يقولون علينا أننا عصابة.. لماذا؟.

وكيل الجمهورية : كيف قدمتي روحك للغازي؟، هل على أساس أنك ابنة بوتفليقة أم أنك من عائلة بوتفليقة ؟.

زوليخة : أنا ذهبت على أساس مدام بلعاشي و لا توجد اي علاقة قرابة بيني و بين الرئيس.

وكيل الجمهورية : من كان ينتظرك؟.

زوليخة : لم أذهب إليه.

القاضي : في أي سنة تعرفتي على محمد الغازي؟

وكيل الجمهورية : سنة 2004 تعرفت على الغازي ؟

وكيل الجمهورية: ماذا كنت تعملين من قبل سنة 2004؟

زوليخة : كنت أعمل في مجال الاستيراد

وكيل الجمهورية: من سنة 2006 الى سنة 20016 أنتنت عملت 28 عملية تصرف من بيع و ايجار فيما يخص العقارات في مدة 10 سنين.؟

وكيل الجمهورية : استغلال الاستثمار لحديقة التسلية و الألعاب مساحتها 15 هكتار بشلف تحصلت عليها في اطار الاستثمار .

وكيل الجمهورية: هل هذا الاستثمار استغليتيه فعلا؟

زوليخة : نعم قمت باستغلاله

وكيل الجمهورية :أ نت سيدة اعمال لماذا سجلت حديقة الأعمال باسم ابنتك ايمان؟

زو ليخة : لأنني أتغيب وأسافر كثيرا تركت ابنتي تكون حاضرة في مكاني.

زوليخة : بابا كان في الثورة مع بومدين تعرفت على بوتفليقة عن طريق الوالد و ليست لدي علاقة قرابة مع بوتفليقة.

دفاع هامل يسال زوليخة : ماهي العلاقة التي كانت قائمة بينك و بين بوتفليقة.

زوليخة : ابي كان مجاهد يعرف بوتفليقة لا يوجد اي علاقة قرابة مع بوتفليقة.

القاضي:كم المبلغ المالي الذي كنت تدفعينه لعاملات النظافة؟.

زوليخة 27000 دج في الشهر وشريت لهم كباش العيد تاني.

القاضي :يحياوي ماذا كان يعمل؟.

زوليخة:كان نائب وهو جاري وأعرف عائلته.

القاضي تنادي على المتهمة بلعياشي فرح أنت متهمة بتهم المشاركة في استغلال النفوذ و المشاركة في قبول مزية غير مستحقة

بلعاشي فراح :انا بريئة سيدة الرئيسة من هه التهم ووقت الوقائع كنت صغيرة و كنت ندرس في 2011 الى غاية سنة 2013

المتهمة فراح: كنت أدرس في المدرسة العليا للعلوم السياسية و تم قبولي لدراسة الدكتوراه في فرنسا وأودعت ملفا في سوناطراك من اجل العمل

المتهمة فراح: عملت مدة سنة و حبست كانت عندي ضغوطات معنوية شديدة لهذا استقلت.

المتهمة فراح: كرامتي فوق كل شيء و من 2017 لم أمارس اي عمل تجاري و ليس لدي اي رصيد بنكي.

المتهمة فراح: لم اتحصل على أي قروض بنكية تم توجيه لي تهم وانا كنت طالبة ادرس لماذا؟

بلعاشي فراح: تبكي وتصرح انه تم ادانتي ب 5 سنين حبس في باطل.

القاضي:هل تعرفين المتهم بن سمينة بلقاسم وهل قدم لك اي اجراء

بلعاشي فراح : بن سمينة بلقاسم لم يقدم اي تسهيلات بطريقة غير قانونية.

ابلعياشي فراح: تعرفت عليه في إطار عمله كي رحت نخرج الوثائق وتطورت العلاقة الى صداقة

بلعياشي فراح : كان يوصلني للمطار لكن ليس بغرض أنه يسهل علينا الاجراءات العبور أو التسجيل.

القاضي :هل كنت تخضعين للتفتيش و كم مبلغ خرجيته معاك بدون التصريح به ؟

بلعاشي فراح : اخرجت أموال في اطار مايمح به القانون لدي بطاقة من أجل سحب الاموال.

بلعاشي فراح : لم يتم سماعي في بن عكنون من قبل و انا مضيت على وثائق ولم يكن لي ان تلك الوثائق تخص محضر سماعي ؟

القاضي : هناك فطعة أرض مخصصة لمشروع محطة خدمات بشلف كانت مسجلة باسمك و تم بيعها و ها يعتبر اجراء غير قانوني؟

بلعاشي فراح : انا خاطيتني امي هي التي كانت تتكفل بالامور كنت صغيرة.

القاضي : كيف اشتريتي القطع الارضية في باريس المتواحد في فرنسا ولا تقولي لي أنك اشتريته بعملك لان هذا غير معقول؟

بلعاشي فراح : القطعة الارضية في باريس اشرتها أمي و سجلتها على اسمي.

بلعياشي فراح: لم اقم بعملية الشراء والبيع أمي باعته واشترت شالي في برشلونة.

القاضي: عندك فيلا في بن عكنون اشتريتها بمبلغ 42 مليار اجرتيها لبرنامج الامم المتحدة للتنمية بالجزائر بمبلغ 3600 دولار شهريا.

القاضي: هذه الافعال تدخل في جرائم الصرف؟

بلعاشي فراح : ماما هي اللي كانت تؤجر تلك الفيلا.

بلعاشي فراح : أريد أن اوضح انني لم أصرح أي شيء لدي الضبطية القضائية

القاضي :بخصوص كلاب الحراسة ماا تقولين؟

بلعاشي فراح : هذا الكلب مموع le chien berger اشتريته في غابة بسيدي فرج.

بلعياشي فراح: كان صغير كان سنه شهرين و انا تفاجأت لما سمعت بالحكاية تع الكلاب اللي راهي تدور ،

بلعياشي فراح: الكلب كنت آخذه لبوشاي للتدريب ولما تعرضنا للسرقة و جاء الينا ذلك الشخص كان يدرب لي الكلب و لم أكن اعلم انه شرطي

القاضي : هل الشرطي اخذ الكلب من أجل تدريبه في مركز مخصص للتدريب؟

بلعاشي فراح : لا أخذه الى غابة بوشاوي وعندنا ايضا كلب من نوع kanich.

القاضي:لماذا قدمت استقالتك من العمل بسونطراك؟

بلعاشي فراح: تنفجر بالبكاء ولم تستطع البوح بالسبب.

القاضي: بمناسبة القطعة الارضية بأم الدروع بشلف من دفع ثمن القطعة الارضية؟

زوليخة : تتدخل و تتكلم بخصوص حديقة التسلية بشلف انا لما استلمتها كانت في وضعية مزرية و قمت باصلاحها.

القاضي :كيف تعرفتي ببوطالب مصطفى ؟

بلعاشي فراح : كان يدرس معي من قبل في المدرسة العليا للعلوم السياسية.

القاضي :ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة فقط