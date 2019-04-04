محاكمة مُرتكب مجزرة مسجدي نيوزيلندا غدا

سيتّم محاكمة المتهم، بإرتكاب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش، بنيوزيلندا غدا الجمعة، حسبما أعلنته الشرطة النيوزيلنديةاليوم الخميس.

و حسب نشرته وكالة “رويترز”، إنه كان قد تّم توجيه تهمة واحدة بالقتل إلى الأسترالي اليميني المتطرف”برنتونتارنتي”، حتى الأن.

لكن الشرطة قالت إن جميع الوفيات والإصابات التي وقعت في هجمات 15 مارس ستتم مراجعتها خلال مثوله المقبل أمام المحكمة يوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن “الرجل الموقوف على خلفية هجمات كرايست تشيرش الإرهابية

سيواجه 50 تهمة قتل و39 تهمة محاولة قتل عندما يمثل أمام المحكمة العليا في كرايست تشيرش يوم الجمعة”.

وأضافت أن مزيدا من التهم تجري دراستها بحق تارنت – المتطرف المؤمن بتفوق العرق الأبيض – دون تحديد ما هي تلك التهم.

وسيمثل المتهم البالغ من العمر 28 عاما عبر اتصال بالفيديو مع المحكمة في “كرايست تشيرش” من سجنه الخاضع لتدابير أمنية مشددة في أوكلاند.