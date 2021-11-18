محاكمة نجل طحكوت يوم 21 نوفمبر

برمجت محكمة سيدي امحمد، ملف قضية بلال طحكوت نجل رجل الأعمال محي الدين طحكوت للمحاكمة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري.

وتتعلق قضية نجل رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بشركة سيما موتورز .

وتوبع بلال طحكوت، في قضية الحال رفقة علي طحكوت والممثلة القانونية لشركة طحكوت محي الدين “سيما موتور”،.

بالاضافة إلى المتهمين المتواجدين تحت إجراء الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من حميد طحكوت وإبنه إبراهيم طحكوت.

ووجهت للمتهمون تهم تتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة وفقا للمادة 44 من قانون العقوبات الجزائري.

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هذا وأجلت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، إلى 21 نوفمبر الجاري.

ويتابع طحكوت، رفقة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم ذات صلة بالفساد.

وجاء قرار تأجيل الاستئناف بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

وقد تمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين.

كما تم قبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر من السنة الفارطة.

وتم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.

وسبق لمجلس قضاء الجزائر وأن أصدر أحكاما ب 14 سنة سجنا نافذة في حق محي الدين طحكوت.

كما تم الحكم بـ5 سنوات نافذة في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى و عبد المالك سلال.

كما صدر حكما في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ.

فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق، عبد الغني زعلان.

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