محاكمة 12 شخصا من بينهم إمرأة اتهموا بالإنخراط في عصابة أحياء بحي “كايتي” باسطاوالي

تابعت مساء اليوم الأحد محكمة الشراقة، 12 شخصا من بينهم إمرأة، 11 منهم موجودين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. عن تهم تتعلق بنقل وتخزين والبيع للمخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية. حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس، والإنخراط ضمن عصابة أحياء. وذلك إثر تشكيلهم لعصابة زرعت الرعب وخلصت نوع الهلع والرعب و سط ساكنة حي كويتي ومزرعه خايطي أحمد باسطاوالي غرب العاصمة.

ملابسات القضية تعود لمطلع السنة الجارية وبناءا على معلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية باسطاوالي. بخصوص مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المخدرات من كل انواعها بما فيها المخدرات الصلبة من نوع” الكوكايين” والمرثرات العقلية من نوع” البريغابالين”. بالإضافة كذلك إلى خلقهم جو من اللاأمن والرعب بغية السيطرة على الأحياء من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص بحي كايتي ومزرعه خايطي احمد التابعين لاقليم فرقة الدرك الوطني ببلوطة.

وعلى إثر تنشيط عنصر الاستعلام مع القيام بدوريات مشوهة لمراقبة المكان تبين فعلا وجود نشاط مجموعة من الأشخاص مشبوهين. يقومون بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بكل من وسط حس كايتي ومزرعه خايطي أحمد ببلدية سطاوالي مما أدى إلى استيفاء سكان الحي.

وعلى إثر ذلك تم التقاط صور وتسجيل فيديوهات بإذن من النيابة. وعليه تم تحديد هوية كل “ي.عرد”،” ب.م”،”ش.ج””ز.ف” “ام.ن” المدعوبادي،” خ.مذ”،”ق.أ”،والمدعوة” م.أميرة” المشتبه فيهما الإخوان” ك.ب” المدعو” الرجلة”،” ك.ح”.

وخلال التحقيقات تمكنت مصالح الدرك الوطني من ضبط بمنزل المتهم” ي.ع” 35 قرص بريغابالين وسيف 60سم. كما ضبط بحوزة المتهم” ع.ق.أ’د” كيسين صغيرين بهما مادة الكوكايين بوزن 1.08 غ وسلاح أبيض، ساطور، وثلاث هواتف نقالة أحدهما ملك للمتهم”ي.ع”. وبتفتيش مسكن المتهم “ش.ج” عثر على 14 قرص بريغابالين وسيف 60 سم. كما تم حجز بمنزل”ب.م” 46 قرص من نوع بريغابالين، وصادق كهربائي، وقاطع ورق وسيف 60 سم. وخلال توقيف هذا الأخير ضبط بحوزته 46 قرص بجيبه ومبلغ مالي يقدر بـ 44 ألف دج.

كما ضبط بحوزة المتهم”ب.إ” 19 قرص مهلوس من نوع بريغابالين وسيارة محشوة وسيفين و 3 هواتف نقالة. كما ضبط بمنزل المتهم “ز.ف” 15 قرص بريغابالين وسيف كما ضبط بمنزل المتهم”ا.م.ن” 28 قرص مهلوس من نوع بريغابالين أيضا مبلغ 1500 دج، وضبط بحوزة المتهمة” م.أ” قرصين من نوع بريغابالين و 5 أقراص من نوع سيبيتاكسو بحوزة الاخوان ‘ك.ح”و”ك،ب” 16غ كيف معالج.

المتهم، أكد أن المحجوزات المضبوطة بمنزله موجهة لاستهلاكه الشخصي وانكر ترويج أو بيعه لها.

من جهته المتهم” ب.إ” تراجع عن تصريحاته أمام الضبطية القضائية وأكد أنه يقوم باستهلاك المؤثرات غير أن الرئيسة واجهته بتسجيلات الفيديوا التى التقطته يقوم ببيع المؤثرات لشخص آخر.

وبسماع المتهم”ع.ق.أ” اعترف بالمحجوزات المضبوطة بغرفته والمتمثلة في الكوكايين و أكد أنها موجهة لاستهلاكه الشخصي. وبخصوص الأسلحة البيضاء،فقد أكد أنها كانت متواجدة بمسكنه ولا علاقة له بعصابة الأحياء التي يقودها المدعو “ي.ع” هذا الأخير الذي يقوم ببيع المؤثرات العقلية أمام مقهى “كايتي”. وهذا عن طريق تسليم كمية منها للمسمة “ب إ”،”ش.ج”،” ب.م” لترويجها في حين يقوم “ي.ع” بتأمين الحماية لهم و الحرص إلى تزويدهم الدائم بالمؤثرات العقلية. مقابل تسليمهم مبلغ مالي بعد إتمام عملية البيع.

وبسماع المتهمة “م.أميرة” فقد أكدت أنها مدمنة على استهلاك المؤثرات العقلية وأن القرصين المضبوطين بحوزتها موجهة لاستهلاكها الشخصي. و 5 أقراص سيبيتاكس و 3 حقن التي تستعمل في تعاطي مخدر السبيتاكس خاص بشقيقها الذي يخضع للعلاج بمصلحة الشراقة وأنه اشتراها بموجب وصفة طبية.ونفت ترويها لامؤثرات العقلية ولا تخزينها أو بيعها، وأكدت أنها تشتري المؤثرات من عند المسمى”ر.م”او”م.إ” بسعر 700 دج.في أن الرئيسة واجهته بتسجيل 30 اتصال هاتفي بينها و بين المتهم”ب.م”.

وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذة مع 2مليون دج في حق المتهمين الفارين، وتوقيع عقوبة 7 سنوات حبسا و مليون دج غرامة مالية في حق المتهم”م.أميرة” بالإضافة إلى توقيع عقوبة 12 سنة حبسا نا٥ذة مع مليون دج مع مصادرة جميع المحجوزات، في حق باقي المتهمين.