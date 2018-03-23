محاكمة 13 قياديا من كتالونيا بتهمة التمرد في إسبانيا

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محاكمة 13 قياديا من كتالونيا بتهمة التمرد في إسبانيا
بقلم م. فيصل

قرت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الجمعة محاكمة13 من القادة الانفصاليين في إقليم كتالونيا بتهمة التمرد والمطالبة بإستقال الاقليم العام الماضي.

وحسب افادات أحد القضاة فإن المحكمة العلياالإسبانية ستحاكم 13 من القادة الانفصاليين في إقليم  كاتالونيا بتهمة  التمرد.

وأضاف أن المتهمين يواجهون عقوبة تصل إلى 25 عاما بتهمة إستقلال الإقليم عن إسبانيا العام الماضي.

كما أن المحكمة ستطلب من 25 عضوا بالحكومة أن يودعو مبلغ 2.1 مليون أورو، وهذا من اجل إعادة الأموال  التي إستخدمت في الاستفتاء.

وكانت المحكمة العليا قد استدعت خمسة من الزعماء الانفصاليين اليوم، للبت  فيما إذا كان سيتم احتجازهم قبل المحاكمة.


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