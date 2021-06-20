محامون يرفعون شكوى ضد هابت حناشي وأيت حمودة بتهمة إهانة رموز الدولة

رفع اليوم الأحد مجموعة من المحامين وهم الاستاذة بورنان حسنة و الاستاذ تواتي لحسن و الاستاذ زواوي محمد و الاستاذ بن تيفور محمد و الاستاذ طارق جبالي شكوى مصحوبة بإدعاء مدني لدى عميد قضاة التحقيق الغرفة الاولى بمحكمة سيدي امحمد ضد مدير قناة الحياة هابت حناشي وعمران ايت حمودة.

وتضمنت الشكوى توجيه للمعنين تهمة الإساءة لرموز الدولة الجزائرية ممثلين في الأمير عبد القادر و الرئيس السابق هواري بومدين و مصالي الحاج واتهم الشاكون، كل من هابت حناشي وعمران أيت حمودة بقذف الامير عبد القادر والرئيس الأسبق هواري بومدرين ومصالحي الحاج قذفهم عن طريق بث حصة عبر قناة الحياة.

وجاء في الشكوى مجموعة من التهم و هي المساس برموز الامة و الثورة و زرع خطاب الكراهيةو العنصرية و الادلاء بإقرارات كاذبة و القذف و الشتم و انتحال صفة ( مؤرخ ).

الشكوى رفعت لفائدة عائلة الامير عبد القادر ، بديعة الجزائري الحسيني و بوطالب عتيقة و زهور بوطالب الى جانب مجموعة كبيرة من المواطنين من مختلف التراب الوطني