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محامي العقيد المتقاعد اسماعيل: “موكلي أمر رجاله بتوقيف الصحافي لأن مقاله كان يتكلم عن أمور سيادية”

الوطني
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محامي العقيد المتقاعد اسماعيل: “موكلي أمر رجاله بتوقيف الصحافي لأن مقاله كان يتكلم عن أمور سيادية”
بقلم عبد الرحمان سالمي

اعترف محامي الطرف المدني في قضية المكالمة الهاتفية بين أنيس رحماني والعقيد المتقاعد ناصر عتو، المدعو “إسماعيل“، بأنه ليس هناك أي مشكل شخصي بين موكله والصحافي أنيس رحماني.

وأكد دفاع العقيد المتقاعد أن هيئة الدفاع ورجال القانون يدعمون حرية الصحافة، معترفا بوجود صداقة بين عتو ناصر وأنيس رحماني.

ويخصوص اعتقال الصحفي اسماعيل جربال، قال دفاع عتو ناصر أن أجهزة الأمن كانت تتساءل عمن يقف وراء الصحفي الذي كتب الموضوع وأجهزة الأمن أرادت التحقيق عن هي الجهة التي كانت وراء هذا الصحفي، معتبرا أن موضوع المقال كان يتكلم عن أمور سيادية.

وأضاف المحامي أن الصحفي جربال توجه نحو العدالة لإيداع شكوى، لأنه أحس بالضرر، لكن هنا الاشكال يقع حول تسريب المكالمة وعملية التصوير، على حد تعبيره.

وبخصوص الملف، قال محامي العقيد اسماعيل الذي غاب عن جلسة المحاكمة، وسط أنباء عن تواجده بالسجن العسكري بالبليدة، أن المتهم محمد مقدم هو حقيقة صحفي ولكن القضية يجب أن تكون في إطارها القانوني.


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