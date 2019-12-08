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محامي بايري: “المحاكمة لم تكن عادلة.. تصوير المتهمين وعرضهم في التلفزيونات يمس باحترام الاشخاص”

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محامي بايري: “المحاكمة لم تكن عادلة.. تصوير المتهمين وعرضهم في التلفزيونات يمس باحترام الاشخاص”
بقلم نسرين محفوف/عبد الرحمان سالمي

قال المحامي، مؤنس لخضاري، دفاع رجل الأعمال بايري محمد، إن المحاكمة لم تكن عادلة، خاصة بعد تصوير المتهمين وعرضهم في التلفزيونات، ما يمس باحترام الاشخاص.

وقال مؤنس لخضاري إنه تم الطعن في محضر الضبطية، وإخطار النائب بالخروقات المرتكبة.

وأضاف “تم ربط موكلي بشيخي كمال، وأنه كان يدرس معه، وفيها وقائع تتعلق بطحكوت، وزعم فيه أن بايري يحوز على يخت وطائرة”.

وأكد المحامي أن أمر الاحالة تم فيه ضم القضايا، واعتمد فقط على محضر الضبطية القضائية، مشيرا أن محضر جرد المحكمة، تضمن 187  ورقة، ولم يتضمن محاضر المفتشية العامة للمالية.

ودعا مؤنس لخضاري لوضع الملف في اطار القانون، وعدم تصوير المتهمين في التلفزيونات، ولم يتم احترام الاشخاص.

وأضاف المحامي “المحاكمة لم تكن عادلة حسب معايير الامم المتحدة، وهذه القضية اصبحت سرك”.


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