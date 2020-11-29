محامي طليبة: ” ألا تتسائلون أين هم الأشخاص الذين أحضروا الأموال.. القضية مكيدة”

الوطني
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محامي طليبة: ” ألا تتسائلون أين هم الأشخاص الذين أحضروا الأموال.. القضية مكيدة”
بقلم ياسمينة دهيمي

وصف محامي المتهم الموقوف بهاء الدين طليبة، واقعة القاء القبض على المتهمين أمام منزل الأمين العام لحزب الافلان سابقا جمال ولد عباس، بالمكيدة.

وتساءل المحامي أمام المحكمة أين هم الأشخاص الذين أحضروا أكياس الأموال، ولماذا لم يتم مطاردتهم على متن السيارة التي جاؤوا على متنها.

وقال المحامي ان شهادة سائق المجلس الشعبي الوطني المدعو حسن شريعة،  الذي أكد أنه تولى نقل موكله طليبة لخمس مرات إلى الثكنة للتبليغ عن واقعة ابتزازه.

وأضاف أنه شاهده في إحدى المرات مع مدير المخابرات، منوها ذات المتحدث أن كشف المكالمات الذي عملته الضبطية لم تقم به مصلحة الاتصالات لو تمت العملية بشفافية لتم التوصل إلى الحقيقة الكاملة.


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