محامي نائل: التحقيقات في مثل هذه الملفات تستغرق 10 سنوات

تواجه فرنسا موجة كبيرة من أعمال الشغب والعنف في مختلف المدن. منذ مقتل الشاب نائل. الذي لا يتعدى عمره 17 عاما، الثلاثاء الفارط.

وركز محامي عائلة نائل، ياسين بوزرو على إثبات القتل العمد في غياب الخطر الذي يبرر الدفاع عن النفس.

كما يرى محامي عائلة نائل، ياسين بوزرو في تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه من وجهة نظر قانونية، لا يحق لضابط الشرطة إطلاق النار على السيارة، حتى لو كان هناك رفض للإمتثال. ويحق لضابط الشرطة استخدام سلاحه الناري فقط إذا كان في حالة دفاع عن النفس أو حياته في خطر. وهذا ليس هو الحال في قضية نائل”.

لذلك تقدم المحامي بثلاث شكاوى قانونية ضد أفراد الشرطة، الأولى يتهم فيها الشرطي الذي أطلق النار بالقتل العمد. والثانية تهم الشرطي المرافق الذي أمره بإطلاق النار وتهمته التواطؤ في القتل ثم الإدلاء بشهادة زور.

ويعتبر المحامي بأن مقطع الفيديو الذي صوره شاهد هو “عنصر أساسي ومهم” في التحقيق لأنه “يسمح بمشاهدة تفاصيل الحادث وتفنيد رواية الشرطة”.

لكن ومع ذلك يقول بوزرو “لا يسمح هذا الدليل الواضح بتسريع التحقيقات التي تأخذ وقتا طويلا في فرنسا خصوصا عندما تكون ضد فرد من الشرطة. إذ قد تتعدى مدة التحقيق 10 سنوات. وهو أمر تتعمده العدالة الفرنسية، لأنه كلما طالت المدة استفاد الشرطي أكثر”.

ويقر المحامي في المقابل بأن “الاحتجاجات الحالية في فرنسا لن تغير من مجرى الأمور، هي فقط دفعت في البداية بالعدالة الفرنسية لأخذ الأمور على محمل الجد. لكن في الغالب، التحقيقات في مثل هذه الملفات تتم بشكل سيء وتدوم لفترة طويلة وغالبًا ما تكون النتائج مخيبة للآمال”.

وفي حال ثبت القتل العمد في حق ضابط الشرطة الذي قدم اعتذاره لعائلة نائل. فإنه يواجه ما يصل إلى 30 عامًا من السجن الجنائي.

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