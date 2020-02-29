محاولة 4 ألاف شخص الدخول إلى اليونان عبر تركيا خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث بإسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، أن نحو 4000 شخص حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر تركيا خلال24ساعة الماضية.

أكد بيتاس،بأن الحكومة اليونانية، ستفعل أي شيئ تحتاجه لحماية حدودها وهذا بحسب موقع “أوت” اليوناني.

هذا وأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان،اليوم السبت،فتح الحدود للاجئين في بلاده نحو أوروبا،مشدداعلى أن أنقرة لن تغلق حدودها خلال الفترة المقبلة.

وأفادت، وسائل إعلام يونانية، أن قواتها،ألقت الغازات المسيلة للدموع،مشيرةأنه رغم التشديد اليوناني،إلا أن بعض المهاجرين تمكنوامن الدخول عبر نهر يفصل البلدين.