محتال يزوّر بطاقة تعريف لسحب نصف مليار سنتيم من البنك

المتهم حاول تبرير جريمته بكونه رب عائلة وكان يمر بظروف قاهرة

محتال يقدم بطاقة تعريف مزورة لتاجر لسحب نصف مليار سنتيم من البنك

تمكن بعض المحتالين الذين كانوا يطمحون لكسب المال السريع عن طريق التزوير، من استغلال آخرين سواء لجهلهم لخطورتهم أو تجاهلهم للقانون.

حيث تم تأسيس شركات وهمية من خلال استغلال أشخاص سواء في الغش الضريبي أو حتى التزوير باستعمال وثائق الغير.

وفي هذا الشأن مثل المتهم المدعو «م.محمد» الموقوف بالمؤسسة العقابية في الحراش عن جرائم محاولة السرقة، والتزوير واستعماله في محررات مصرفية.

حيث استعمل المتهم صكين تابعين لمديرية «كوسيدار» وتوجه إلى بنك الجزائر من أجل سحب نصف مليار.

لكن بعد التأكد من الصكين أخطرت مصالح البنك أنها ستمهله مدة يومين من أجل صب له الأموال والأخطر من كل هذا أن المتهم قدم بطاقة تعريف مزورة.

وخلال استنطاق المتهم من طرف محكمة حسين داي، اعترف بجزء من الوقائع وأكد أنه استُغل من طرف شخص يدعى «د» الذي استحضر له البطاقة المزورة مستغلا الظروف الاجتماعية الصعبة التي كان يمر بها المتهم.

حيث أوهمه الشخص الذي قدم له الخدمات بأنه سيمكنه من فتح له رصيدا ببنك الجزائر وسيمنحه سجلا تجاريا.

وخلال توجهه إلى البنك وبعد إخطاره عن وجوب عودته بعد يومين أنّبه ضميره ولم يعد لمصالح البنك، هذه الأخيرة التي باشرت تحرياتها من خلال مراسلة المديرية العامة وتوصلوا إلى أن المتهم قدم هوية مزورة ولا يحوز على رصيد.

دفاع المتهم وخلال المرافعة القانونية، ركز على أن موكله استغل من طرف محتال قدم له هوية وهمية.

حيث تحرت مصالح الضبطية القضائية من أجل توقيفه لكن من دون جدوى، وتساءل الدفاع عن جدوى متابعة موكله بجنحة محاولة السرقة المنعدمة الأركان بدليل أن المتهم تراجع عن مخطط سحبه الأموال، والتمس إفادته بأوسع ظروف التخفيف المنصوص عليها قانونا.

وعليه وأمام ما تقدم من معطيات التمست النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.