محتال يسطو على أموال تبرعات لإجراء عملية جراحية لطفلة المريضة في عمودها الفقري!

انتحل صفة فاعل خير ووعد والدها بالتكفل بباقي المبلغ وإجراءات الحصول على “الفيزا” للعلاج بالخارج

BRI بومرداس أوقف النصاب.. والتحقيقات كشفت أنه صرف المال المسروق في الملاهي

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بومرداس من توقيف شاب من بن طلحة احتال على عائلة الطفلة “ياسمين” من زموري، التي أطلقت طلب مساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات لتمكينها من إجراء عملية جراحية، حيث سلبها مبلغ التبرعات ثم اختفى عن الانظار.

وحسب مصدر موثوق، فإن مصالح فرقة البحث والتحري لأمن ولاية بومرداس تلقت، مؤخرا، شكوى من طرف والد الطفلة “ياسمين” البالغة من العمر 4 سنوات والمنحدرة من بلدية زموري، بعدما قام بنشر إعلان يتضمن صورة ابنته ونداء لذوي البر والإحسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصد مساعدتها لإجراء عملية جراحية على مستوى عمودها الفقري في الخارج بقيمة 120 مليون سنتيم، حيث تلقى والد الطفلة مساعدات مالية من طرف أشخاص اتصلوا به، إلى غاية اتصال شاب محتال يبلغ من العمر 22 سنة والمنحدر من منطقة بن طلحة بالعاصمة، مدعيا أنه ينحدر من عائلة غنية ويرغب في مساعدة الطفلة،

حيث تنقل الى منزلها بزموري بهندام يشير إلى كونه شخص ميسور وسيارة فاخرة، جالبا هدايا وعدة أغراض، حتى يتمكن من كسب ثقة العائلة المعوزة، وراح المحتال يتجرد من كل القيم الدينية ،الإنسانية، بعد أن عرض على والدها أن يمنحه الملف الطبي للطفلة البريئة والمبلغ الذي قام بجمعه، على أن يتكفل هو بباقي مصاريف العلاج، ووعده بالاتصال به لاحقا بعد حصوله على تأشيرة سفر للطفلة إلى الخارج، وفي لحظة ثقة ورغبة الوالد المعوز في رؤية ابنته تجري وتلعب مثل اقرانها وهي بصحة جيدة، راح يسلم المحتال مبلغ 10 ملايين سنتيم من التبرعات وملف ابنته الطبي، على أمل أن يتصل به لاحقا، إلا أن الشاب الذي استعمل اسما مستعارا اختفى عن الانظار.

وبعد مرور اسبوع تأكدت العائلة أنها تعرضت للاحتيال، وتقدمت بشكوى لدى مصالح الأمن التي قامت بنصب كمين محكم وتوقيف الشاب وعرضه على العائلة التي تعرفت عليه، ليتبين بأن المبلغ قام بصرفه في الملاهي.

وبعد استكمال مجريات التحقيق، تم تقديم الموقوف للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل في تيجلابين.