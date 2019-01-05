محتجو السترات الصفراء يوجهون رسالة قاسية لماكرون

وجه محتجّو السترات الصفراء بفرنسا، رسالة إلى الرئيس إمانويل ماكرون، مؤكّدين فيها أنهم سيواصلون عمليّات الإحتجاج بشكل سلمي.

كما حذر محتجو السترات الصفراء، من تحوّل الغضب إلى كراهيّة، وأن يكف على إحتقار الفقراء والبسطاء، ودعوه لفتح باب الحوار.

كما جاء في الرسالة إنتقادهم لخطاب الرئيس ليلة الإحتفال برأس السنة، بالإضافة إلى العنف الذي إستعمله الشرطة في الإحتجاجات.

وجاء في الرسالة ” قواتكم الأمنيّة تهاجم بشكل وحشي الشعب والصحافين، وكل المواطنين الذين يمارسون حقّهم في التظاهر والإحتجاج السلمي”

مضيفة “لماذا إفتكرتم أنّه من الضروري الإحتجاز الإحترازي لآلاف المواطنين الذين يأتون إلى باريس عاصمة العالم الحر وحقوق الإنسان

من أجل التظاهر والتعبير عن رفضهم سلميّا لسياستكم”.