محرز، بايل، كوفاسيتش ومودريش مطلوبون في هذا النادي !

أشار موقع “فوتبول لندن” البريطاني، أن لاعب ليستر سيتي رياض محرز ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين في نادي توتنهام إضافة للعديد من النجوم.

وأشار الموقع إلى أن الجزائري من أبرز العناصر التي يسعى “السبيرز” للتعاقد معها هذا الشتاء إلى جانب نجوم ريال مدريد غاريث بايل وماتيو كوفازيتش ولاعب الوسط مودريتش.

كما أكد المصدر بأن رياض محل متابعة كشافي النادي اللندني منذ فترة طويلة في إنتظار تحرك جدي هذا الشتاء.

وأوضح الموقع أن محرز لم يبدي إهتماما كبيرا بتوتنهام الصيف الماضي، كما أن الفريق سيجد صعوبات في إقناعه من الناحية المالية.

في الأخير نوه المصدر ذاته إلى أن محرز سيكون حلاٌ بديلا، كون إدارة “السبيرز” سبق وأن أكدت أن الأولوية للتعاقد مع المواهب البريطانية.