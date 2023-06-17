محرز:”إنتظرت مطولا التتويج برابطة الأبطال.. و لا يهم اللعب في جابوما”

تحدث نجم المنتخب الوطني. رياض محرز. اليوم السبت. على أهمية التتويج برابطة الأبطال. مع فريقه المان سيتي هذا الموسم.

وصرح رياض محرز لقناة النهار:”إنتظرنا التتويج برابطة الأبطال مطولا، في الماضي سبق وأن أُقصينا من نصف النهائي وخسرنا النهائي، هذا الموسم الحمد لله تمكننا من التتويج بها”.

وصرح محرز بخصوص إحتضان ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية مواجهة أوغندا:”تأهلنا للكان، في هذه المواجهة سنجرب عدة أشياء للتحضير لكأس أمم إفريقيا”.

وأضاف محرز:”اللعب في ملعب جابوما أو أي ملعب آخر، لا يزعجنا الأمر، هذه المباراة ستكون فرصة جيدة للوافدين الجدد كحسام عوار لاكتشاف أجواء اللعب في إفريقيا”.

وتابع محرز في ذات الصدد:”مواجهة أوغندا فرصة جيدة للوافدين الجدد، وستكون جزء من تطورهم، ومتحمسين للمواجهتين المنتظرتين”.