محرز أغلى لاعب إفريقي

تصدر الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة دخلا.

ونشر مؤشر “Facts Zone Africa” المختص في الاحصاء والأرقام في القارة السمراء، قائمة من 21 اسما لأعلى اللاعبين الأفارقة أجرا.

وجاء قائد الخضر، رياض محرز، في المركز الأول براتب أسبوعي قدر بـ 865 ألف جنيه استرليني.

متبوعا بالثنائي السنغالي ساديو ماني لاعب النصر وخاليدو كوليبالي نجم الهلال السعوديين، بـ 650 ألف و576 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

كما حل المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي، في المركز الـ 4 لأغلى اللاعبين الأفارقة براتب أسبوعي قدر بـ 350 ألف جنيه استرليني.

للإشارة فإن قائمة أغلى الأفارقة شهدت تواجد اسم الدولي الجزائري الآخر، ولاعب نادي أسي ميلان الايطالي، إسماعيل بن ناصر، الذي حل في المركز الـ 19، بـ 116 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.