محرز أكثر لاعب إفريقي تقديما للتمريرات الحاسمة في تاريخ البريميرليغ

نُصب الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي، رياض محرز، كأكثر لاعب إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز تقديما للتمريرات الحاسمة.

وتجاوز رياض محرز، الرقم القياسي، للاعب تشلسي الإيفواري ديدي دروغبا، صاحب 55 تمريرة حاسمة في البريميرليغ.

بعد أن قدم نجم الخضر محرز، تمريرة حاسمة في مواجهة فريقه ضد ليفربول الجارية فعالياتها الآن، والتي يتفوق فيها السيتي 3.1.

ورفع رياض محرز رصيده للتمريرة الحاسمة 56 في الدوري الإنجليزي الإنجليزي، كأكثر لاعب إفريقي تقديما للأسيست في تاريخ البريميرليغ.

وبرصيد 27 اسيست بقميص ليستر سيتي و29 أسيست بقميص مانشستر سيتي.