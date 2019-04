“محرز”.. أمام فرصة الموسم

في ذهاب الدور الربع النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وفضل المدرب الإسباني الإعتماد على محرز، أساسيا في هذه المباراة، بعدما أبعده في المباراة الماضية التي فاز بها السيتي، أمام برايتون.

وسيكون رياض محرز اليوم، أمام فرصة للتألق من جديد، ومحاولة رفع رصيده من الأهداف والتمريرات الحاسمة.

Here’s how we line-up in the #UCL tonight! 😍

City XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Delph, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), Mahrez, Sterling, Aguero

Subs | Muric, Kompany, Stones, De Bruyne, Sane, Jesus, Foden

🔵 #thfcvcity #mancity pic.twitter.com/mZdL2kI3nR

— Manchester City (@ManCity) April 9, 2019