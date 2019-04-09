“محرز”.. أمام فرصة الموسم

الرياضة
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“محرز”.. أمام فرصة الموسم صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

وضع “بيب غوارديولا”، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لاعبه الجزائري “رياض محرز”، ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه اليوم الثلاثاء، نادي توتنهام.

في ذهاب الدور الربع النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وفضل المدرب الإسباني الإعتماد على محرز، أساسيا في هذه المباراة، بعدما أبعده  في المباراة الماضية التي فاز بها السيتي، أمام برايتون.

وسيكون رياض محرز اليوم، أمام فرصة للتألق من جديد، ومحاولة رفع رصيده من الأهداف والتمريرات الحاسمة.


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