محرز :”أنا ذاهب لمانشستر سيتي”!!

هكذا عنونت “الدايلي ميرور” في صحفتها الأولى لنهار اليوم، وذلك بعد إستئناف الدولي الجزائري، رياض محرز للتدريبات رفقة “ليستر سيتي”.

وإعتبرت الجريدة بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية، عاد لصفوف “الفوكسيس” بمعنويات مُرتفعة ويسعى للتواجد في التشكيلة عند مواجهة “مانشستر سيتي”.

وأكد المدرب الفرنسي “كلود بويال” بأنه لن يتردد في الإعتماد على أفضل لاعب في إفريقيا سنة 2016، إن وجده جاهزا.

يُشار بأن نجم المنتخب الوطني، بقي غائبا عن فريقه منذ ختام الميركاتو الشتوي، قبل أن يعود لصفوفه، صبيحة أمس الجمعة.