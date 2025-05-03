محرز الأفضل في نصف نهائي أبطال آسيا

اُختير قائد “الخضر” ونجم نادي أهلي جدة السعودي، رياض محرز، الأفضل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان محرز، قد ساهم بشكل كبير في بلوغ الأهلي نهائي الأبطال. الذي سيُلاقي فيه مساء اليوم السبت، نادي كاوازاكي الياباني، بعدما تألق أمام الغريم العلال، بتمريرة حاسمة، في الفوز بثلاثية لهدف الثلاثاء ماضي.

ونشرت منصة “سوفاسكور” المختصة في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة نصف النهائي. والتي عرفت تواجدا متوقعا لنجم مانشستر سيتي الانجليزي.

وتحصل الدولي الجزائري، رياض محرز، على أعلى تقييم بـ 8.7/10، كأفضل لاعب في المربع الذهبي لأبطال آسيا. متفوقا على زميله في الأهلي، البرازيلي فيرمينو بـ 8.5.