محرز الأكثر صناعة للفرص السانحة للتسجيل في السعودية

تصدّر قائد الخضر، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص السانحة للتسجيل في دوري “روشن” هذا الموسم.

وأفاد الحساب الرسمي لموقع “سوفا سكور” المختص في الإحصاء. في تغريدة له على منصة “X” (تويتر سابقا) بأن محرز، يعتبر أكثر اللاعبين صناعة للفرص السانحة للتسجيل.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن الدولي الجزائري. نجح في صناعة 8 فرص سانحة للتسجيل منذ انطلاق دوري “روشن” السعودي.

للإشارة فإن محرز، أمس السبت، لأول مرة منذ التحاقه بالأهلي في التسجيل أو صناعة هدف. بمناسبة لقاء الجولة الـ8، أمام الاتفاق، والذي انتهى بالتعادل السلبي.