محرز تلقى عرضا من الأهلي السعودي ولكن!

أكدت العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية، اليوم الخميس، عن تلقي لاعب المنتخب الوطني رياض محرز، لعرض رسمي للإنضمام للأهلي السعودي.

وحسب مانقله تقرير لموقع “فوت ميركاتو”، عن شبكة “أر أمسي” الفرنسية، فإن نجم المان سيتي محرز، يريد الإستقرار مع فريقه حاليا.

خاصة وأن محرز يريد تحقيق الثلاثية التاريخية مع السيتيزنس، حيث يُعد اللاعب قطعة مهمة في خُطط المدرب غوارديولا.

بعد أن سجل محرز 15 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة من 47 مباراة هذا الموسم، والتتويج بالبريميرليغ وكأس الإتحاد.

في إنتظار تحقيق اللقب الأغلى في مسيرة اللاعب محرز، نهائي رابطة الأبطال يوم السبت المقبل.