محرز ومودريتش ضمن مخططات ناد سعودي

كشفت مصادر إعلامية سعودية، عن إهتمام ناد سعودي ناشط في دوري روشن، بالتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز، رفقة نجم ريال مدريد لوكا مودريتش.

وحسب ما كشف عنه الصحفي و عضو في الإتحاد الدولي والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، عناد الرشيد، أمس الإثنين، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

فإن نادي الأهلي السعودي، الصاعد حديثا لدوري روشن السعودي، رفع خياراته للجهات المسؤولة في صندوق الإستثمارات الهامة، المستحوذة على أسهم الفريق.

وجاءت خيارات النادي السعودي عدة لاعبين عالميين، أبرزهم نجم الخضر رياض محرز، والنجم الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد.