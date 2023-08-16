محرز خارج التشكيلة المثالية لافتتاح الدوري السعودي

غاب الدولي الجزائري، رياض محرز، عن التشكيلة المثالية الخاصة بالجولة الأولى من دوري “روشن” السعودي.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الإحصاء، تشكيلته المثالية الخاصة بافتتاح الدوري السعودي، وعرفت القائمة غياب نجم الأهلي الجديد، رياض محرز.

للإشارة فإن قائد الخضر، شارك أساسيا في فوزه ناديه أمام الحزم بثلاثية مقابل هدف، صنع منها هدفا لزميله فيرمينيو، قبل أن يغادر في الدقيقة 65، حين كان الأهلي متقدما بثنائية لهدف.