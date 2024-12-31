محرز خارج تشكيلة السنة في دوري “روشن” !

غاب الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، عن تشكيلة السنة في دوري “روشن”.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحسابات، مساء أمس الاثنين. تشكيلته المثالية الخاصة بسنة 2024، في الدوري السعودي، والتي غاب عنها قائد “الخضر”.

ولم تكن سنة 2024 مثالية للدولي الجزائري، حيث فشل في التتويج بلقب واحد على الأقل في الموسم. بعدما اعتاد على الألقاب رفقة مانشستر سيتي، منذ 2018، وقبلها لقب تاريخي في “البريميرليغ” مع ليستر سيتي، سنة 2016.

وخلال النصف الأول من سنة 2024، ساهم محرز. في 9 أهداف مع الأهلي خلال 13 مشاركة في دوري “روشن” بواقع 6 تمريرات حاسمة و3 أهداف.

أما في النصف الثاني من السنة الجارية، لعب قائد “الخضر” 13 مباراة أيضا في الدوري، ساهم خلالها في 5 أهداف فقط، بتمريرة حاسمة و4 أهداف.