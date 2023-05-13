محرز خارج قائمة أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا الموسم

فشل الدولي الجزائري، رياض محرز، في التواجد ضمن القائمة النهائية، المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في ناديه مانشستر سيتي الانجليزي هذا الموسم.

ونشر اليوم السبت، “الموقع الرسمي” لمتصدر “البريميرليغ” القائمة النهائية، لجائزة الأفضل في الفريق خلال الموسم الكروي الجاري 2022-2023، المتكونة من ثلاث أسماء. التي شهدت غياب قائد الخضر.

بينما ضمّت الترشيحات كل من البلجيكي كيفن دي بروين، والهولندي ناثان أكي والنرويجي إيرلينغ هالاند.

ولم تشفع الأرقام المميزة لمحرز. في التواجد ضمن القائمة النهائية لـ”لاعب الاتحاد” هذا الموسم. بالرغم من أنه يعتبر ثاني هداف للمان سيتي بعد هالاند. بتسجيله لـ 15 هدفا خلال 42 مشاركة بجميع المنافسات مقابل 12 تمريرة حاسمة.