محرز خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ

شهدت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، لشهر أفريل، غياب إسم لاعب المان سيتي والدولي الجزائري رياض محرز.

بعد أن قدم لاعب الخضر مستويات متوسطة على العموم رفقة فريقه، خلال مواجهات الدوري الإنجليزي لشهر أفريل.

حيث تمكن محرز، من تقديم تمريرتين حاسمتين، في مواجهة كل من فولهام و ليفربول خلال شهر أفريل، في حين غاب محرز عن مواجهة أرسنال في الجولة 33 من البريميرليغ.

ورشح الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، كل من لاعبا السيتي إيرلينغ هالاند، وكيفن ديبروين، ولاعبا نيوكاسل كالوم ويلسون و إيزاك ألكسندر.

بالإضافة لكل من لاعب ليفربول ديوغو يوتا، ولاعب أستون فيلا أولي واتكينز، ولاعب كريستال بالاص إيزي، ولاعب بورنموث دومنيك سولانكي.

للإشارة، سبق وأن حقق لاعب المان سيتي رياض محرز، جائزة لاعب الشهر في البريميرليغ، خلال شهر جانفي المنصرم.