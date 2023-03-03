محرز خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في السيتي

خلت قائمة ترشيحات نادي مانشستر سيتي الانجليزي، الخاصة بجائزة أفضل لاعب في شهر فيفري المنقضي، من اسم الدولي الجزائري رياض محرز.

وتوج قائد الخضر بالجائزة، مرتين متتاليتين خلال شهري ديسمبر وجانفي الماضيين.

وتوقع المتتبعون، أن يتواجد محرز، في سباق جائزة شهر فيفري، بعدما شارك في 6 لقاءات مع المان سيتي، من أصل 7، منها 5 كأساسي، سجل خلالها هدفين وصنع اثنين آخرين.

غير أن القائمة التي أعلن عنها الموقع الرسمي لبطل “البريميرليغ” خلت من اسم رياض محرز، وسيتنافس على جائزة شهر فيفري، كل من روبن دياز وجاك غريليش إلى جانب ناثان آكي.