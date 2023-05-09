محرز رفقة المان سيتي في مواجهة نارية ضد ريال مدريد

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، رفقة فريقه مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وسيحتضن ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد المواجهة، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

وسيسعى لاعب الخضر، محرز رفقة فريقه حسم التأهل من مواجهة الذهاب، تحسبا لبلوغ نهائي المنافسة الأغلى أوروبيا، بعد الإقصاء من نصف نهائي المنافسة الموسم الماضي ضد الخصم نفسه.

وحسب ما كشفه أمس الإثنين، موقع “Manchester Evening News“، والمقرب من نادي المان سيتي، فإن المدرب بيب غوارديولا، لن يعتمد على لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز كأساسي في المواجهة.

وسيُلعب لقاء العودة بين الفريقين، الأربعاء المقبل، على ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، على الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.