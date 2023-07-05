محرز سادس أفضل لاعب جناح في العالم خلال 2023

إحتل الدولي الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، المركز السادس، في ترتيب أفضل 100 لاعب للموسم المنقضي.

وحسب تقرير أعده شبكة ESPN الأمريكية، أمس الثلاثاء، فقد إعتبر موسم الجناح رياض محرز، الموسم المنقضي، بمثابة موسم التناقضات بالنسبة لمحرز.

حيث أنهى نجم الخضر، موسمه برصيد 15 هدفا فيجميع المنافسات، برصيد 15 هدف وثاني أكثر اللاعبين تهديفا خلفا لهالاند، بعد أن حقق نجاحات في مباريات قليلة.

وأبرز المصدر، أن محرز فقد مكانته الأساسية، رغم تألقه في مواجهات لايبزيغ، توتنهام، وليدز يونايتد، ومساهمته في 5 أهداف، كما لم يسجل حضوره في نصف نهائي ونهائي رابطة الأبطال.

بالإضافة لعدم مشاركة لاعب الخضر، في أي دقيقة في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، ضد مانشستر يونايتد.

كما أضافت شبكة ESPN في تحليلها، أن محرز، ليس راض عن وضعيته كلاعب إحتياطي رغم تحقيقه الثلاثية في الموسم المنقضي، وسيواصل اللاعب القتال على مكانته الأساسية الموسم المقبل.

ويعول محرز على التألق الموسم المقبل مع المنتخب الوطني، الذي سيشارك معه في كأس أمم إفريقيا جانفي المقبل.