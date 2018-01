محرز ضمن التشكيلة المثالية للبريميرليغ

وأختير رياض محرز، ضمن هذه التشكيلة، بالنظر لمساهمته الكبير في تحقيق فريقه ليستر سيتي للفوز بثلاثية أمام نادي هادسفيلد تاون.

حيث تمكن محرز، من تسجيل هدف السبق في هذه المواجهة، كما منح تمريرة حاسمة لمواطنه سليماني مسجل الهدف الثاني للثعالب.

وتواجد محرز في هذه التشكيلة المثالية، إلى جانب العديد من نجوم البريميرليغ، على غرار اللاعب إيدن هازارد، نجم نادي تشيلسي.

Having netted a second half brace against West Brom, @WestHamUtd forward Andy Carroll features in our Premier League team of the weekhttps://t.co/BIw8fiiPO3 pic.twitter.com/kuzN4fST5B

— WhoScored.com (@WhoScored) January 4, 2018