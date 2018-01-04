محرز ضمن التشكيلة المثالية للبريميرليغ

الرياضة
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محرز ضمن التشكيلة المثالية للبريميرليغ
بقلم كريم.تيغرمت

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي، ضمن التنشكيلة المثالية، للجولة الـ 22، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأختير رياض محرز، ضمن هذه التشكيلة، بالنظر لمساهمته الكبير في تحقيق فريقه ليستر سيتي للفوز بثلاثية أمام نادي هادسفيلد تاون.

حيث تمكن محرز، من تسجيل هدف السبق في هذه المواجهة، كما منح تمريرة حاسمة لمواطنه سليماني مسجل الهدف الثاني للثعالب.

وتواجد محرز في هذه التشكيلة المثالية، إلى جانب العديد من نجوم البريميرليغ، على غرار اللاعب إيدن هازارد، نجم نادي تشيلسي.

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