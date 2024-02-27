محرز ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري السعودي

تواجد الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بدوري “روشن”.

وكشفت موقع “سوفاسكور” المختص في الاحصاء، اليوم الثلاثاء، عن تشكيلته المثالية الخاصة بالجولة الـ 21 من دوري “روشن” التي اختتمت أمس، وشهدت القائمة تواجد قائد الخضر رياض محرز.

وكان محرز، قد تألق في ذات الجولة، حينما قاد ناديه الأهلي السعودي. للفوز برباعية لهدف أمام الطائي، سجل منها هدفا وصنع آخرا، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 19 هذا الموسم ( 9 أهداف و9 تمريرات في الدوري) وهدف في الكأس.

ومنح موقع “هوسكورد” الدولي الجزائري، تقييم 8.6، بعد أداءه المميز في لقاء الطائي. وهو ثالث أفضل تقييم في جولة الأسبوع، التي تصدرها زميله فيرمينو، مناصفة مع مهاجم الاتحاد حمد الله.