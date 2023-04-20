محرز ضمن قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لجائزة رجل المباراة في “التشمبينزليغ”
بقلم فيصل زيان بوزيان
إحتل الدولي الجزائري رياض محرز، ونجم المان سيتي الإنجليزي، المركز السادس، في قائمة أكثر الاعبين إحرازاً لجائزة رجل اللقاء في مباريات رابطة الأبطال.
وحسب التقرير الذي نشره موقع “POP FOOT”، المتخصص في إحصائيات وأرقام لاعبي كرة القدم، فقد جاء لاعب الخضر رياض محرز، في المركز السادس بقائمة أكثر الاعبين إحرازاً لجائزة رجل اللقاء في مباريات رابطة الأبطال منذ 2009.
يجدر للإشارة، شارك نجم الخضر هذا الموسم مع فريقه هذا الموسم في رابطة الأبطال في 8 لقاءات، وصنع 19 فرصة، سجل منها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.
📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de trophées d’homme du match en Ligue des Champions depuis 2009 pic.twitter.com/f6BV7t0yUU
— PopFoot (@ThePopFoot) April 19, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/mxEOE