محرز ضمن قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لجائزة رجل المباراة في “التشمبينزليغ”

إحتل الدولي الجزائري رياض محرز، ونجم المان سيتي الإنجليزي، المركز السادس، في قائمة أكثر الاعبين إحرازاً لجائزة رجل اللقاء في مباريات رابطة الأبطال.

وحسب التقرير الذي نشره موقع “POP FOOT”، المتخصص في إحصائيات وأرقام لاعبي كرة القدم، فقد جاء لاعب الخضر رياض محرز، في المركز السادس بقائمة أكثر الاعبين إحرازاً لجائزة رجل اللقاء في مباريات رابطة الأبطال منذ 2009.

يجدر للإشارة، شارك نجم الخضر هذا الموسم مع فريقه هذا الموسم في رابطة الأبطال في 8 لقاءات، وصنع 19 فرصة، سجل منها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.