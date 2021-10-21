محرز على رأس التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

أختير الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وكشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لهذه الجولة من دوري أبطال أوروبا، والتي ضمت اسم محرز.

وتواجد قائد الخضر ضمن هذه التشكيل المثالية، إلى جانب العديد من النجوم، على غرار صلاح، ساني، جوردي ألبا وغيرهم.

ويأتي اختبار رياض محرز، كإعتراف بالمردود الكبير الذي قدمه رفقة السيتي، في مواجهة كلوب بروج، اين سجل ثنائية، وقاد فريقه للفوز بخماسية.

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