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الرياضة

محرز في التشكيلة المثالية الإفريقية لـ 2023

بقلم محمد لمين صحراوي
محرز في التشكيلة المثالية الإفريقية لـ 2023
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تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، ضمن التشكيلة المثالية الإفريقية لسنة 2023.

ونشر الإتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم “IFFHS” تشكيلته الإفريقية الخاصة بالسنة الماضية 2023، والتي شهدت تواجد قائد الخضر رياض محرز.

وسجّل قائد الخضر، تواجده في التشكيلة الإفريقية، إلى جانب نجوم القارة السمراء. يتقدمهم أفضل لاعب إفريقي لـ 2023 النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي. والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي.

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