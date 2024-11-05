محرز: “في المان سيتي كان إلى جانبي لاعبون في القمة”

يواصل قائد “الخضر”، رياض محرز، الدفاع عن نفسه من الانتقادات اللاذعة التي باتت تلاحقه منذ انضمامه إلى نادي الأهلي السعودي صيف 2023.

وبعدما كان قد صرّح مؤخرا، بأنه يعلم أنه ليس اللاعب الذي قدم من مانشستر سيتي (في إشارة إلى أنه ليس في مستواه الحقيقي). وأنه ليس اللاعب الذي يمكنه مراوغة 6 لاعبين.

عاد محرز، ليطلق تصريحات مثيرة وجريئة مرة أخرى، على هامش الفوز المحقق أمس، في دوري أبطال آسيا. أمام الشرطة العراقي، بخماسية لهدف، سجل منها “ثنائية”. وقال: “يا شباب مانشستر سيتي هو مانشستر سيتي (يشير للأعلى)”.

وواقل لاعب الخضر: “اللاعبون الذين كانوا حولي كانوا في القمة.. مانشستر أفضل فريق في العالم، بالتأكيد ليس هناك تشابه. والأهلي أفضل فريق في السعودية.”