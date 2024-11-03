محرز: ” لست اللاعب الذي يستطيع مراوغة 6 لاعبين”

خرج قائد “الخضر” رياض محرز، عن صمته للرد عن الانتقادات الكبيرة التي لاحقته منذ انضمامه إلى الأهلي السعودي، قادما من مانشستر سيتي الانجليزي.

وواجه محرز، انتقادات لاذعة من لاعبين سابقين ومحللين سعوديين. بسبب وزنه الزائد وافتقاده للرشاقة التي كان يتمتع بها في “البريميرليغ” الانجليزية.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد، تحسبا لمواجهة ناديه أمام الشرطة العراقي، في دوري أبطال آسيا. قال الدولي الجزائري: “أنا لست اللاعب الذي يستطيع مراوغة 6 لاعبين. ودائما في كل مكان يتم الحديث عن ذلك”:.

وواصل محرز: “جئت إلى هنا بظروف مختلفة وبيئة مختلفة وأنا مدرك بأني لست اللاعب الذي حضر من مانشستر سيتي، ولكن أنا هنا لأعطي الإضافة”.

أما بخصوص مستوياته المتذبذبة هذا الموسم، رد لاعب الخضر: “الموسم الماضي كان لدي الكثير من المساهمات في التسجيل والصناعة. ويجب ألا ننسى بأنني جزء من المنظومة وعندما تكون المنظومة حاضرة سأظهر بشكل أفضل”.