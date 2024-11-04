محرز: “لم أحتفل اليوم لأن تسجيل الأهداف يجب أن يكون أمراً طبيعياً بالنسبة لي”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة بقيادته فريقه الأهلي السعودي للفوز أمام الشرطة العراقي بخماسية مقابل واحد في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال رياض محرز في تصريحات بعد المباراة التي سجل فيها ثنائية: “لعبنا أربع مباريات وسجلت ثلاثة أهداف. هذا جيد، أنا أتحسن وأصبح أكثر تأثيرا بفضل عملي في التدريبات”.

وأضاف النجم السابق لمانشيستر سيتي: “لا أريد الاحتفال كثيراً، لأنه من الطبيعي أن أسجل الأهداف، يجب علي مواصلة التسجيل وأمامي عمل كبير”.

وختم مهاجم الخضر: “أهدي هدف اليوم لأطفالي وزوجتي الذين كانوا يشاهدون بفي المدرجات”.

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