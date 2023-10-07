محرز: “مغادرة البريميرليغ لم يكن قرارا سهلا”

أكد قائد الخضر، رياض محرز، بأن قرار الرحيل عن الدوري الانجليزي الممتاز من أجل الالتحاق بالدوري السعودي، لم يكن سهلا.

وكان محرز، قد التحق الصائفة الفارطة بنادي الأهلي السعودي، قادما من نادي مانشستر سيتي، بعقد يستمر إلى صيف 2027.

وفي تصريحات خص بها اليوم السبت. الحساب الرسمي لدوري “روشن” على منصة “إكس” قال محرز حول خطوة مغادرة البريميرليغ: “بالطبع لقد كان قرارا صعبا، بعد مضي 9 سنوات.. ليس من السهل ترك اللعب في الدوري الانجليزي، والانتقال إلى بلد مختلف بكرة قدم مختلفة”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لم يكن سهلا ولكنني سعيد هنا، المباريات الأولى كانت صعبة للغاية، لم أعتد على اللعب في أجواء حارة من قبل، الأمر يحتاج بعض الوقت من أجل التأقلم.”