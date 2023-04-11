محرز من أخطر لاعبي النسخة الحالية للتشمبينزليغ

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز، ضمن قائمة أكثر اللاعبين خطورة في منصبهم في منافسة رابطة أبطال أوروبا هذا الموسم.

ونشر موقع LIVE SCOREK المتخصص في الإحصائيات، تقرير لقائمة أكثر اللاعبين خطورة حسب منصبهم ومنطقة التواجد بالملعب.

وجاء ضمن القائمة نجم الخضر والمان سيتي، رياض محرز ضمن القائمة، بمعدل 0.19%.

يجدر للإشارة، شارك محرز، هذا الموسم مع فريقه برابطة الأبطال هذا الموسم 6 مواجهات، إثنين منها إحتياطي، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.