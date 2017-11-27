محرز هدية العام الجديد لهذا الفريق.. بشرط!!

يتجه “روما” الإيطالي، للدخول من جديد في مُفاوضات رسمية مع الدولي الجزائري، رياض محرز، لاستقدامه عند افتتاح الميركاتو الشتوي الداخل.

وأشارت جريدة “إيلميسانجيرو” بأن المدرب “دي فرانتشيكو”، يرى في إبن “سارسال” العنصر الأنسب لإنعاش الهجوم، خلال الشطر الثاني من الموسم.

وينوي المدير الرياضي “مونتشي”، إحياء الإتصالات مع “ليستر سيتي” بشرط تمكن فريقه من التأهل للدور القادم من رابطة الأبطال الأوروبية.

يُذكر أن، محرز أكد منذ أيام ارتياحه مع “الفوكسيس”، ولكن المُعطيات ستتغير لامحالة من هنا إلى غاية بداية العام الجديد 2018.