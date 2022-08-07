محرز وبن رحمة بديلان في مواجهة مانشستر سيتي وويست هام

يبدأ الدوليان الجزائريان رياض محرز، وسعيد بن رحمة، اليوم الأحد، موسمهما الجديد من البريمرليغ، من دكة البدلاء.

وكشف إدارة الحساب الرسمي للسيتي، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي غاب عنها اسم محرز.

كما قرر المدرب غوارديولا، ابقاء نجمه الجزائري على دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا خلال أطوار هذا اللقاء.

ومن جهتته، تواجد سعيد بن رحمة، خارج التشكيلة الأساسية لويست هام، حيث سيبدأ مواجهة السيتي من دكة البدلاء.