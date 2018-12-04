محرز و”سترلينغ” يوجّهان رسالة لجماهير “السيتي”

الرياضة
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محرز و”سترلينغ” يوجّهان رسالة لجماهير “السيتي”
بقلم أمير بهلول

صنعت صورة “رياض محرز” و”رحيم سترلينغ” الحدث في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، أين ظهر اللاعبان وهما في أفضل الأحوال المعنوية.

فإبتسامة النجمين معا، جعلا الجميع يؤكد أن التيار يمر جيدا بينهما، ولا وجود لأي مشكلة كانت بين اللاعبين، خاصة أن البعض اتهم “سترلينغ” بالأنانية اتجاه “محرز”.

وأكد “بيب غوارديولا” في تصريحات صحفية قبل مباراة “واتفورد” سهرة اليوم الثلاثاء، أن النتائج الجيدة تجعل الجميع في أفضل أحوالهم المعنوية.

يذكر أن الصحف البريطانية رشحت “محرز” ليكون أساسي سهرة اليوم ضد خصمه المفضل “واتفورد”.


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