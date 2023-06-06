محرز ينافس على جائزة جديدة في المان سيتي

اختير قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، للتنافس على جائزة جديدة، في ناديه مانشستر سيتي الانجليزي، خلال الموسم الكروي 2022-2023.

وأعلن اليوم الثلاثاء، بطل “البريميرليغ” عبر موقعه الالكتروني، عن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل هدف لـ “السيتي” هذا الموسم. وهي القائمة التي ضمت اسم رياض محرز.

وشرح “السيتزن” محرز، بفضل ثنائيته الرائعة، الأولى يوم الـ 23 ديسمبر الماضي في مرمى ليفربول، ضمن الدور الـ 16 لمنافسة كأس الرابطة الانجليزية.

والثانية في مرمى تشيلسي يوم الـ 8 جانفي الفارط، ضمن ثمن نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

وفتحت إدارة النادي الانجليزي، أبواب التصويت أمام جماهيرها لاختيار هدف الموسم. حيث يتنافس لاعب الخضر، مع كل من فيل فودين، ودي بروين، وإيرلينغ هالاند، وجوليان ألفاريز وإلكاي غوندوغان، للفوز بالجائزة الشرفية.