محرز ونجوم البريمرليغ يتحدون قرار رئيس الوزراء البريطاني !!

يبدو أن تاريخ استئناف الدوري الانجليزي الممتاز لم يتحدد بشكل نهائي رغم منح رئيس وزراء بريطانيا “بوريس جونسون” الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات خلف أبواب مغلقة اعتبارًا من الفاتح جوان المقبل.

صحيفة “دايلي ميل” البريطانية كشفت اليوم الثلاثاء أن لاعبي أندية البريمرليغ لا ينوون العودة يوم الإثنين 18 ماي للتدريبات الفردية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعبين عبروا بشكل خاص لمديريهم أن لديهم تحفظات كبيرة على العودة إلى التدريبات الأسبوع المقبل مؤكدين تخوفهم الشديد.

ويعتزم نجوم الدوري الانجليزي الممتاز اخبار فرقهم بذلك خلال الاجتماعات المقررة في اليومين القادمين عبر تقنية الفيديو.