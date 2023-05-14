محرز يبصم على إنجاز تاريخي جديد في “البريميرليغ”

واصل الدولي الجزائري، رياض محرز، العبث بالأرقام في الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما نجح اليوم الأحد. في تحقيق انجاز تاريخي، يتعلق بالتمريرات الحاسمة.

وبفضل تمريرته الحاسمة، التي قدمها في الفوز بثلاثية نظيفة أمام إيفرتون ضمن الجولة الـ36. يكون قائد الخضر، قد وصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 5 في آخر 4 لقاءات متتالية.

وهو انجاز تاريخي، لمحرز، لم يسبق له وأن حققه طيلة مشواره الاحترافي في انجلترا، والذي انطق سنة 2014 من بوابة ليستر سيتي.

كما واصل محرز، الذي شارك أساسيا في لقاء اليوم إلى صافرة النهاية. تربعه على عرش أفضل الممررين الأفارقة والعرب في “البريميرليغ” على حد سواء، بوصوله إلى التمريرة رقم 61.

تجدر الإشارة إلى أن محرز، يتصدر قائمة أفضل الممررين الأفارقة في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، متقدما بفارق 5 تمريرات كاملة عن الدولي الإيفواري السابق، ديدي دروغبا، و6 عن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي.